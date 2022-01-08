Центром Львова пройшла "Хода звіздарів". Як це було

8 січня центром Львова у межах фестивалю "Спалах різдвяної звізди" пройшла "Хода звіздарів". Як повідомила Суспільному організаторка фестивалю Надія Дзвоник, участь у ході взяли не лише львів'яни, але у часники з інших областей.

Торік, через пандемію коронавірусу, "Ходи звіздарів" не було. Та цьогоріч хода пройшла вулицями міста 17-й раз.

Суспільне Львів Учасники ходи збиралися на площі перед Домініканським Собором

Участь у ході взяли діти із Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Кожна дитина принесла власну зірку.

"Як правило це дитяча фантазія. В нас діти до 10 років і ми з ними завжди робимо у передріздвяному часі зірки, щоб кожен із власноруч виготовленою зірочкою міг взяти участь в цій чудовій зірковій ході", – каже завідувачка відділу технічної творчості Зоряна Степанишин.

Суспільне Львів Учасники ходи із Соснівки

Також до участі у ході долучився шкільний колектив із Соснівки, що майже за 70 кілометрів від Львова. Із собою взяли зірки та ляльки-монтанки.

Суспільне Львів Цьогоріч учасники підготували понад 80 звізд

Фестиваль "Спалах різдвяної звідзди" відбувся у Львові уже 17 раз. За словами організаторки заходу, Надії Дзвоник, учасники ходи підготували понад 80 звізд.

"Кожного року зірки спалахують новими ідеями, новими темами, вони завжди відповідають часу, який у нас в країні відбувається, які дуже бурхливі події, які ми знаємо зараз. Учасники більш львівські, але ми маємо гостей з Івано-Франківська, з Тернопільщини, минулі роки мали навіть з Криму", - організаторка фестивалю Надія Дзвоник.

Суспільне Львів Хода пройшла центральними вулицями Львова

Учасники ходи пройшли центральними вулицями міста з вул. Ставропігійської через пл. Ринок – вул. Шевську – пл. Яворського – вул. Театральну до пр. Свободи.

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