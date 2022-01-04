Вибухи газу у будинках на Львівщині: в чому причина та як почуваються травмовані

Впродовж двох тижнів на Львівщині трапилося два вибухи газу у приватних житлових будинках. 25 грудня вибух пролунав у селі Ниновичі Червоноградського району. Там травмувалося п’ятеро людей. 4 січня вибух газу стався у селі Новий Яричів Львівського району. Власницю будинку госпіталізували до лікарні. Суспільне дізнавалося у якому стані усі травмовані та які причини вибухів газу у будинках.

Вибух у селі Новий Яричів

Жінка, яка напередодні отримала травми через вибух газу в будинку у селі Новий Яричів, зараз у центрі термічної травми у 8-ій лікарні Львова. Їй 54 роки, у неї обпечені обличчя та руки, стан середньої важкості.

"Зі слів пацієнти стався вибух газу в літній кухні з газової плити. Пацієнтка була доставлена бригадою швидкої допомоги у відділення невідкладної допомоги нашої лікарні, оглянута була комбустіологом, оглянута нейрохірургом в зв’язку з тим, що вона під час вибуху впала, вдарилась головою з лівої сторони, нейрохірургічної патології не виявлено", – розповів лікар-комбустіолог Юрій Коцур.

ГУ ДСНС у Львівській області Будинок зруйнований внаслідок вибуху газу

Вибух трапився 4 січня у селі Новий Яричів Львівського району. У приміщенні зруйнувалася стіна та виникла пожежа.

"До місця виїхали рятувальники, першими прибули рятувальники місцевої пожежної команди селища Новий Яричів, о 9:15 вогнеборці локалізували пожежу, що трапилася внаслідок вибуху та о 9:30 повністю ліквідували", – каже речник обласного управління рятувальників Ігор Курус.

Вибух у селі Ниновичі

25 грудня вибух газу стався у селі Ниновичі Червоноградського району. В будинку були 4 дорослих та одна дитина. Їх усіх госпіталізували із різними опіками.

"Мама була важка і дівчинка була в опіковому шоці, і хлопець 19 років так само мав опіковий шок. Вони йдуть на покращення і виздоровлення. В дітей позитивна динаміка, мама готується до пластичного закриття опікових ран, в тата так само рани гояться самостійно, я думаю ще кілька днів і ми їх будемо помаленьку виписувати додому", – каже керівник центру термічної травми 8-ї лікарні Василь Савчин.

ДСНС у Львівській області Так виглядає будинок після вибуху

Порушення системи газопостачання

В цих двох випадках причинами вибухів газу було порушення системи газопостачання, каже начальник Львівського відділення Львівгазу Павло Сербан. Також люди не мали сигналізаторів загазованості.

"Люди не маючи певної кваліфікації, досвіду роботи і так дальше не звертаються на Львівгаз, не викликають аварійну службу, а самі починають робити якісь роботи, або є ситуація, коли людина включає газову плиту, лишає її на ніч працювати, тобто лишає без нагляду. Десь було не правильне користування плиткою, пічкою, десь котлом, були випадки, що люди самовільно втручались в газову мережу", – пояснює начальник Львівського відділення "Львівгазу" Павло Сербан.

За словами Павла Сербана, у помешканнях за рік стається в середньому біля 10 випадків вибуху газу.

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