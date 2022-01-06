З України депортували іноземців, що навчалися у вінницькому університеті

З України депортували чотирьох іноземців, які навчалися у Вінниці. Вони порушили правила перебування на території нашої країни. Про це повідомляє пресслужба Могилів-Подільського прикордонного загону.

Четверо студентів, громадян Фінляндії, Швеції та Індії, навчалися у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. Пирогова. За неуспішність у 2021 році їх відрахували. Втім у визначений термін іноземці не покинули територію України. Їх виявили співробітники Могилів-Подільського прикордонного загону спільно з працівниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС України у Вінницькій області.

Іноземців притягнули до адмінвідповідальності та прийняли рішення про примусове повернення до країн, з яких вони прибули.

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