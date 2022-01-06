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Розбив вікно та поцупив продукти й одяг: на Вінниччині чоловік обікрав магазин
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Розбив вікно та поцупив продукти й одяг: на Вінниччині чоловік обікрав магазин

Ольга Федоренко
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Розбив вікно та поцупив продукти й одяг: на Вінниччині чоловік обікрав магазин Магазин у селі Мізяків, звідки чоловік викрав товар. Фото: Нацполіція Вінниччини

На Вінниччині 26-річний чоловік обікрав магазин. Звідти поцупив одяг та продукти. Сталося це 4 січня у селі Мізяків Калинівської ТГ. 6 січня поліцейські крадія розшукали. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Розбив вікно та поцупив продукти й одяг: на Вінниччині чоловік обікрав магазинНацполіція Вінниччини

Про те, що хтось обікрав вночі магазин, 4 січня правоохоронців повідомила власниця закладу. Невідомий розбив вікно та поцупив продукти харчування та одяг. Слідчі встановили, що до крадіжки причетний 26-річний раніше судимий за майнові злочини вінничанин. Суму викраденого товару наразі встановлюють.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

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