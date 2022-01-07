Черкащан попереджають про шторм на Дніпрі

7 січня на Кременчуцькому водосховищі можливий шторм. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова із покликанням на Український гідрометцентр.

За словами Юлії Норовкової, згідно з попередженням, на Дніпрі прогнозується шторм та штормовий вітер.

"Така ситуація буде спостерігатись у період з 9:00 до 21:00 години. Опадів не передбачається", — розповіла вона.

Юлія Норовкова додала, що очікується сильний північно-західний вітер, 12 - 15 м/с.

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