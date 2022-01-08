У Херсоні під час пожежі у житловому будинку евакуювали 4 людей

У Херсоні 7 січня загорілась квартира у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники евакуювали 4 мешканців верхніх поверхів. Від медичної допомоги вони відмовились.
Про це йдеться на сайті державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Пожежа сталась у будинку по провулку Успенському. Рятувальники на місці події, встановили, що загорілись домашні речі в одній з квартир на третьому поверсі. О 17:35 пожежу загасили.
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