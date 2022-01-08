У гуртожитку Харківського національного університету ім. Каразіна сталася пожежа. Травмованих немає.

Рятувальників до гуртожитку на вулиці Алчевських, 46 викликали 7 січня о 21:11, повідомив речник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євген Василенко. У кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі горіли речі. Площа пожежі склала близько 4 кв. м.

"Через сильне задимлення необхідна була термінова евакуація студентів з верхніх поверхів гуртожитку. Всього особовим складом підрозділів ДСНС було евакуйовано 106 чоловік", — інформують в облуправлінні.

На місці події працювали 25 рятувальників — чотири відділення на автоцистернах та відділення з автодрабиною. Ніхто не травмувався.

О 21:31 пожежу локалізували, о 22:37 загасили повністю. Нині з'ясовують, що стало причиною займання. На оперативних фото з місця події — обгорілі ліжка, стіни, стеля та пошкоджений ноутбук.

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