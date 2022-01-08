На Тернопільщині відновлюють роботу пункти вакцинації

Сьогодні відновлюють роботу центри та пункти вакцинації області. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, вчора вони не працювали в зв’язку з Різдвом. У Тернополі центри вакцинації працюватимуть до 16 години, каже Марія Павельєва. Ознайомитися з графіком роботи інших можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Загалом на Тернопільщині є 15 центрів масової вакцинації та 60 пунктів щеплень.

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