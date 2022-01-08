На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 141 особи

У 141 жителя Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 4 жителів області. Одужання підтвердили у 104 осіб. Медики провели 491 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (4 особи): Кременецька міська ОТГ – 4

Тернопільський район (79 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 2, Бережанська міська ОТГ – 11, Білецька сільська ОТГ – 1, Великоберезовицька селищна ОТГ – 10, Великогаївська сільська ОТГ – 2, Залозецька селищна ОТГ – 2, Збаразька міська ОТГ – 4, Зборівська міська ОТГ – 3, Золотниківська сільська ОТГ – 1, Іванівська сільська ОТГ – 3, Козлівська селищна ОТГ – 7, Микулинецька селищна ОТГ – 4, Нараївська сільська ОТГ – 1, Підволочиська селищна ОТГ – 1, Підгаєцька міська ОТГ – 1, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 2, Тернопільська міська ОТГ – 23

Чортківський район (58 осіб): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 2, Бучацька міська ОТГ – 7, Васильковецька сільська ОТГ –1, Гусятинська селищна ОТГ – 5, Заводська селищна ОТГ – 2, Заліщицька міська ОТГ – 8, Золотопотіцька селищна ОТГ – 1, Копичинецька міська ОТГ – 3, Монастириська міська ОТГ – 6, Нагірянська сільська ОТГ – 3, Скала-Подільська селищна ОТГ – 4, Товстенська селищна ОТГ – 2, Трибухівська сільська ОТГ – 3, Хоростківська міська ОТГ – 5, Чортківська міська ОТГ – 5

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 108 614 осіб, з них 103 687 вже видужали та 2 147 людей померли.

Що відомо