За добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків COVID-19

За останню добу на Волині підтвердили 47 нових випадків коронавірусної інфекції. Смертей від ускладнень хвороби медики не зафіксували. Про ситуацію із захворюваністю станом на 8 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали шестеро людей. Госпіталізували за добу 11 хворих, 36 – лікуються амбулаторно. За добу методом ПЛР протестували 194 волинянина.

Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 15 хворих;

Горохівська ТГ – 3 хворих;

Доросинівська ТГ – 1 хворий;

Ківерцівська ТГ – 1 хворий;

Копачівська ТГ – 1 хворий;

Олицька ТГ – 1 хворий;

Рожищенська ТГ — 2 хворих;

Цуманська ТГ – 1 хворий;

Володимир- Волинська ТГ – 4 хворих;

Локачинська ТГ – 2 хворих;

Нововолинська ТГ – 2 хворих;

Маневицька ТГ — 1 хворий;

Прилісненська ТГ — 2 хворих;

Вишнівська ТГ – 1 хворий;

Головненська ТГ – 1 хворий;

Ковельська ТГ – 6 хворих;

Любомльська ТГ – 1 хворий;

Ратнівська ТГ – 1 хворий;

Шацька ТГ – 1 хворий.

Попередньої доби, 7 січня, вакцинація проти COVID-19 не проводилася. Як повідомляла раніше заступниця голови ОДА Людмила Тимощук, цього дня вирішили зробити вихідний у Центрах вакцинації та пунктах щеплення в області.

За весь час пандемії в області захворіли 104 149 волинян. 100 547 людей одужали від COVID-19. 2 199 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 411 245 волинян.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи інформували про 76 нових випадків за добу та один летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.

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