За добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків COVID-19

За останню добу на Волині підтвердили 47 нових випадків коронавірусної інфекції. Смертей від ускладнень хвороби медики не зафіксували. Про ситуацію із захворюваністю станом на 8 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали шестеро людей. Госпіталізували за добу 11 хворих, 36 – лікуються амбулаторно. За добу методом ПЛР протестували 194 волинянина.
Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 15 хворих;
- Горохівська ТГ – 3 хворих;
- Доросинівська ТГ – 1 хворий;
- Ківерцівська ТГ – 1 хворий;
- Копачівська ТГ – 1 хворий;
- Олицька ТГ – 1 хворий;
- Рожищенська ТГ — 2 хворих;
- Цуманська ТГ – 1 хворий;
- Володимир- Волинська ТГ – 4 хворих;
- Локачинська ТГ – 2 хворих;
- Нововолинська ТГ – 2 хворих;
- Маневицька ТГ — 1 хворий;
- Прилісненська ТГ — 2 хворих;
- Вишнівська ТГ – 1 хворий;
- Головненська ТГ – 1 хворий;
- Ковельська ТГ – 6 хворих;
- Любомльська ТГ – 1 хворий;
- Ратнівська ТГ – 1 хворий;
- Шацька ТГ – 1 хворий.
Попередньої доби, 7 січня, вакцинація проти COVID-19 не проводилася. Як повідомляла раніше заступниця голови ОДА Людмила Тимощук, цього дня вирішили зробити вихідний у Центрах вакцинації та пунктах щеплення в області.
За весь час пандемії в області захворіли 104 149 волинян. 100 547 людей одужали від COVID-19. 2 199 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 411 245 волинян.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи інформували про 76 нових випадків за добу та один летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.
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