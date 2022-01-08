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За добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків COVID-19
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За добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків COVID-19

Лариса Літвицька
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За добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків COVID-19 УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 47 нових випадків коронавірусної інфекції. Смертей від ускладнень хвороби медики не зафіксували. Про ситуацію із захворюваністю станом на 8 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали шестеро людей. Госпіталізували за добу 11 хворих, 36 – лікуються амбулаторно. За добу методом ПЛР протестували 194 волинянина.

Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 15 хворих;
  • Горохівська ТГ – 3 хворих;
  • Доросинівська ТГ – 1 хворий;
  • Ківерцівська ТГ – 1 хворий;
  • Копачівська ТГ – 1 хворий;
  • Олицька ТГ – 1 хворий;
  • Рожищенська ТГ — 2 хворих;
  • Цуманська ТГ – 1 хворий;
  • Володимир- Волинська ТГ – 4 хворих;
  • Локачинська ТГ – 2 хворих;
  • Нововолинська ТГ – 2 хворих;
  • Маневицька ТГ — 1 хворий;
  • Прилісненська ТГ — 2 хворих;
  • Вишнівська ТГ – 1 хворий;
  • Головненська ТГ – 1 хворий;
  • Ковельська ТГ – 6 хворих;
  • Любомльська ТГ – 1 хворий;
  • Ратнівська ТГ – 1 хворий;
  • Шацька ТГ – 1 хворий.

Попередньої доби, 7 січня, вакцинація проти COVID-19 не проводилася. Як повідомляла раніше заступниця голови ОДА Людмила Тимощук, цього дня вирішили зробити вихідний у Центрах вакцинації та пунктах щеплення в області.

За весь час пандемії в області захворіли 104 149 волинян. 100 547 людей одужали від COVID-19. 2 199 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 411 245 волинян.

Що відомо

  • Попередньої доби епідеміологи інформували про 76 нових випадків за добу та один летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
  • З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
  • За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.

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