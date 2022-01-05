Під час різдвяних свят Центри масової вакцинації населення проти коронавірусної хвороби на Волині працюватимуть за зміненим графіком. Про це під час онлайн брифінгу в облдержадміністрації повідомила заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.

З її слів, у переддень Різдва, 6 січня, Центри вакцинації працюватимуть до обіду, а 7 січня буде вихідний, тож щеплювати волинян цього дня не будуть. У суботу та неділю, 8 та 9 січня відповідно, у Центрах відновлять роботу з вакцинації проти COVID-19.

"Враховуючи майбутні свята, зауважую – 7 січня в Центрах вакцинації вихідний. Інші дні є робочими. Використайте свій час вільний у вихідні та святкові дні для проведення вакцинації. медичні працівники будуть працювати усі дні, крім 7 січня. По можливості пункти щеплень також будуть працювати", – зазначила посадовиця.

Адреси Центрів вакцинації, котрі діють в області, та їх контактні номери телефонів можна переглянути за посиланням.

Що відомо

1 та 2 Центри масової вакцинації проти COVID-19 були зачинені через вихідні. 3 січня в Луцьку почали щеплювати трьома вакцинами.

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