COVID-19 на Волині: 76 нових випадків за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 76 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей від ускладнень хвороби померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 7 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 70 людей. Госпіталізували за добу 13 хворих, 63 – лікуються амбулаторно. Один летальний випадок зафіксували у Локачинській територіальній громаді.
За добу методом ПЛР протестували 676 осіб. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 15 хворих;
- Боратинська ТГ – 1 хворих;
- Городищенська ТГ – 4 хворий;
- Ківерцівська ТГ – 2 хворих;
- Підгайцівська ТГ – 1 хворий;
- Торчинська ТГ – 1 хворих;
- Цуманська ТГ – 1 хворих;
- Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих;
- Іваничівська ТГ – 3 хворих;
- Локачинська ТГ – 1 хворих;
- Нововолинська ТГ – 6 хворих;
- Оваднівська ТГ – 1 хворий;
- Поромівська ТГ – 2 хворих;
- Велицька ТГ – 1 хворий;
- Голобська ТГ – 3 хворих;
- Дубечненська ТГ – 2 хворих;
- Дубівська ТГ – 1 хворий;
- Забродівська ТГ — 2 хворих;
- Ковельська ТГ – 9 хворих;
- Люблинецька ТГ – 1 хворий;
- Ратнівська ТГ – 1 хворий;
- Самарівська ТГ – 1 хворий;
- Старовижівська ТГ – 2 хворих;
- Турійська ТГ – 3 хворих.
Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 1 729 людей: першою дозою – 529 волинян та другою дозою – 1 104 особи. Від початку вакцинальної кампанії медики щепили 624 068 волинян.
За весь час пандемії в області захворіли 104 102 волинян. 100 541 людина одужала від COVID-19. 2 199 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 411 051 волинянина.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи інформували про 73 нових випадків за добу та три летальні випадки від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.