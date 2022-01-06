COVID-19 на Волині: 76 нових випадків за добу, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 76 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей від ускладнень хвороби померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 7 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 70 людей. Госпіталізували за добу 13 хворих, 63 – лікуються амбулаторно. Один летальний випадок зафіксували у Локачинській територіальній громаді.

За добу методом ПЛР протестували 676 осіб. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 15 хворих;

Боратинська ТГ – 1 хворих;

Городищенська ТГ – 4 хворий;

Ківерцівська ТГ – 2 хворих;

Підгайцівська ТГ – 1 хворий;

Торчинська ТГ – 1 хворих;

Цуманська ТГ – 1 хворих;

Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих;

Іваничівська ТГ – 3 хворих;

Локачинська ТГ – 1 хворих;

Нововолинська ТГ – 6 хворих;

Оваднівська ТГ – 1 хворий;

Поромівська ТГ – 2 хворих;

Велицька ТГ – 1 хворий;

Голобська ТГ – 3 хворих;

Дубечненська ТГ – 2 хворих;

Дубівська ТГ – 1 хворий;

Забродівська ТГ — 2 хворих;

Ковельська ТГ – 9 хворих;

Люблинецька ТГ – 1 хворий;

Ратнівська ТГ – 1 хворий;

Самарівська ТГ – 1 хворий;

Старовижівська ТГ – 2 хворих;

Турійська ТГ – 3 хворих.

Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 1 729 людей: першою дозою – 529 волинян та другою дозою – 1 104 особи. Від початку вакцинальної кампанії медики щепили 624 068 волинян.

За весь час пандемії в області захворіли 104 102 волинян. 100 541 людина одужала від COVID-19. 2 199 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 411 051 волинянина.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи інформували про 73 нових випадків за добу та три летальні випадки від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.

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