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За добу на Харківщині виявили 435 випадків COVID-19
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За добу на Харківщині виявили 435 випадків COVID-19

Тетяна Федоркова
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За добу на Харківщині виявили 435 випадків COVID-19 Суспільне Харків

Минулої доби на Харківщині зареєстрували 435 нових випадків коронавірусу, 98 одужань і три смерті внаслідок COVID-19.

Загальна кількість випадків COVID на Харківщині з початку пандемії коронавірусу зросла до 245 118, повідомляє Харківська облдержадміністрація. З них: 232 043 хворих одужали, 6415 — померли.

Серед хворих за добу:

  • 374 — жителі Харківського району (358 — міста Харкова);
  • 28 — Чугуївського;
  • 20 — Ізюмського;
  • 9 — Лозівського;
  • 2 — Богодухівського;
  • по 1 — Куп’янського та Красноградського районів.

На ранок 8 січня в Україні підтвердили понад 3 тис. випадків COVID-19.

Що відомо

  • Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.
  • Чергову хвилю коронавірусної хвороби очікують на Харківщині у лютому.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації на Харківщині: список, мапа.
  • В Україні дозволили бустерне щеплення від COVID-19 для всіх повнолітніх.
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