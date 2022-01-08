За добу на Харківщині виявили 435 випадків COVID-19

Минулої доби на Харківщині зареєстрували 435 нових випадків коронавірусу, 98 одужань і три смерті внаслідок COVID-19.

Загальна кількість випадків COVID на Харківщині з початку пандемії коронавірусу зросла до 245 118, повідомляє Харківська облдержадміністрація. З них: 232 043 хворих одужали, 6415 — померли.

Серед хворих за добу:

374 — жителі Харківського району (358 — міста Харкова);

28 — Чугуївського;

20 — Ізюмського;

9 — Лозівського;

2 — Богодухівського;

по 1 — Куп’янського та Красноградського районів.

На ранок 8 січня в Україні підтвердили понад 3 тис. випадків COVID-19.

Що відомо