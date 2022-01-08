На Житомирщині за добу, 7 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 217 жителів області. Померли четверо людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 8 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 7 січня лабораторний центр провів 1148 досліджень на наявність захворювання – у 217 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще четверо людей:

у Житомирському районі – 83-річна жінка;

у Малинському – 56-річна жінка;

в Овруцькому – 64-річний чоловік;

у Новоград-Волинському – 70-річний чоловік.

На Житомирщині офіційно зареєстровано 3281 летальний випадок серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

7 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 66 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 141 592 жителі, 135 740 з яких вже одужали.

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