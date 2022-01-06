Від початку 2022 року на Житомирщині втричі збільшилася кількість викликів швидкої допомоги. Причиною звернення до медиків є алкогольні та харчові отруєння. Про це Суспільному розповіла завідувачка оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги Марії Коцюк.

За її словами, з першого січня цього року таких викликів було понад тисячу.

"За тиждень надійшло 3 082 виклики, – каже Марія Коцюк. – Через отруєння сурогатами алкоголю або невідомою речовиною – 1 058 викликів, з них було госпіталізовано 382 хворих".

Фото: Суспільне Житомир Марія Коцюк

Фото: Суспільне Житомир

"Болі в животі, нудота, блювота – в основному такі скарги, – каже диспетчерка екстреної медичної допомоги Лілія Вербич. – Якщо приєднується бактеріальна флора, то є і підвищення температури. Є екстрені виклики, критичні та неекстрені. Я їх сортую та дивлюся, який пріоритет. Маленькі діти до року, маленькі діти з температурою та отруєнням, судоми – це критичні та екстрені виклики".

Фото: Суспільне Житомир Лілія Вербич

Окрім того, під час свят люди часто викликають екстрену медичну допомогу для людей, яким стало погано на вулиці.

"Іноді викликають швидку допомогу до людей на вулиці, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння або взагалі не знають, що там з ними, – каже Лілія Вербич. – Нерідко буває, що бригада приїздить, а хворий відмовляється та каже, що просто відпочиває. А ми втрачаємо час, а в цей момент в мене може бути паралельно виклик критичний, де допомоги потребує дитина".

Фото: Суспільне Житомир

Фельдшер Василь Кравченко розповів, що з першого січня цього року також збільшилася кількість відмов пацієнтів від госпіталізації.

"Люди розуміють, що свята і ніхто не хоче їхати до лікарні, – каже Василь Кравченко. – На місці ми можемо допомогти, якщо в людини блювота, ми можемо дати протиблювотні засоби. Якщо спазми – даємо спазмолітики, якщо зневодення, то починаємо крапати. Також є розчини, які знімають інтоксикацію. Але якщо виникає нагальна потреба, то всі 100% їдуть до лікарні".

Фото: Суспільне Житомир Василь Кравченко

Станом на шосте січня в області працює 105 бригад екстреної медичної допомоги. Від початку року швидку допомогу жителі області викликали понад три тисячі разів.

Фото: Суспільне Житомир

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