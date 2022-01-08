У музеї в Чернівцях відкрили виставку різдвяних та новорічних поштівок

У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку різдвяних та новорічних поштівок кінця XIX - початку XX століття. Таку виставку організували вперше.

Про це Суспільному повідомила заступниця директора музею Оксана Ротар.

Поштові листівки збирали з приватних колекцій буковинців. Серед них ті, які належать художниці Августі Кохановській та історикам Борису Тимощуку та Ірині Русановій.

Суспільне Поштівки, які були в обігу на Буковині в австрійських видавництвах

"Поштівки були візитною карткою того часу. Завдяки цій виставці можна відчути атмосферу Різдва і як люди жили й працювали в ту епоху", – каже Оксана Ротар.

Суспільне Поштівки Августи Кохановської

На виставці представили приблизно 30 поштівок, які відповідають тематиці новорічних свят. Вона працюватиме до 31 січня.

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