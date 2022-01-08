У музеї в Чернівцях відкрили виставку різдвяних та новорічних поштівок

У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку різдвяних та новорічних поштівок кінця XIX - початку XX століття. Таку виставку організували вперше.
Про це Суспільному повідомила заступниця директора музею Оксана Ротар.
Поштові листівки збирали з приватних колекцій буковинців. Серед них ті, які належать художниці Августі Кохановській та історикам Борису Тимощуку та Ірині Русановій.
"Поштівки були візитною карткою того часу. Завдяки цій виставці можна відчути атмосферу Різдва і як люди жили й працювали в ту епоху", – каже Оксана Ротар.
На виставці представили приблизно 30 поштівок, які відповідають тематиці новорічних свят. Вона працюватиме до 31 січня.
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