У селі Петричанка Чернівецької області п'ять сімей створили імпровізоване різдвяне містечко. Окрім будинків, гірляндами прикрасили паркани, дерева та декоративні фігури оленів і ведмедів. Загалом використали вісім кілометрів гірлянд. Щоб задекорувати будинки, облаштовують будівельне риштування.

Про це Суспільному сказав власник прикрашеного будинку Іван Лазурка.

Сім'ї облаштовують різдвяне містечко щороку. Починали вісім років тому з одного прикрашеного паркану і 500 метрів гірлянд.

"Тепер саме у нас дійшло до трьох кілометрів. Мій бюджет — це приблизно шість тисяч гривень на рік", — сказав Лазурка.

Прикрашені будинки. Фото: Суспільне Буковина

За його словами найважче прикрашати ковані елементи паркану, бо на морозі гірлянди стають твердими та рвуться. На їх облаштування він витратив добу.

Через використання ілюмінації платіжка за комунальні послуги збільшується приблизно на третину.

Різдвяне містечко. Фото: Суспільне Буковина

Чоловік говорить, на імпровізоване різдвяне містечко приїжджають дивитися з різних міст, зокрема Львова й Рівного. Однак, за словами Івана, він прикрашає будинок спершу для себе й родини.

Дворик. Фото: Суспільне Буковина

"Зупинилась машина, вийшли дітки, побігли до ведмедя. Це дуже приємно", — сказав Лазурка.

Різдвяний ведмідь. Фото: Суспільне Буковина

Подивитись на різдвяну ілюмінацію можна безплатно до 20 січня.

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