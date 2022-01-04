Колись святкування Різдва у місті та селах Буковини відрізнялося. Зокрема через обрядовість та різну їжу. На міську культуру Чернівців впливали німецькі, єврейські й польські традиції. Відтак там готували різдвяні кекси, а в селі — пампухи. Також відрізнялося колядування. Про особливості Різдва Суспільному розповіла чернівецька етнографиня Іванна Стеф'юк.

Сто років тому Різдво на Буковині відзначали 7 січня. Деякі громади святкували 25 грудня. Початок року збігався зі святкуванням Різдва, а свята Нового року не було.

Різдво святкували у родині. Для нього робили дідуха – солом’яного снопа, який стояв у куті. Також плели "павучка" – це прикраса, що складається з трикутників соломи. У павутинні мало заплутуватись і залишатись усе погане.

У деяких селах прикрашали ялинку – це стара німецька традиція. Найчастіше ялинку наряджали на подвір'ї — вішали макові голівки, яблука, горішки, вовняні нитки. Верх ялинки прикрашав господар.

Дідуха й "павучка" робили діти та жінки, а ялинки рубали чоловіки й старші хлопці.

Початком новорічних свят вважався День Святого Миколая. Відтоді Калфи, які є головними в коляді, починали пригадувати колядки.

Фото: Чернівецький літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської Листівка 1917 року від Драчинського до своїх близьких. Вона збереглась у скриньці Ольги Кобилянської

Місто і село у різдвяних святах відрізнялось обрядами і їжею. Якщо у місті на Різдво готували штолен чи різдвяні кекси, то у селі — пампухи й вареники. Відрізнялося й колядування. Передусім через розташування будинків у селі та місті.

На Різдво готували кутю – товчену пшеницю. На Хотинщині й Кельменеччині була кутя з рису і з сухофруктами. На Святвечір готували 12 пісних страв, а на Різдво — святкову трапезу, де вже могли бути холодець, начинена курка, начинка.

Є традиція збирати найсмачніші страви й нести їх до самотніх родичів. Це робила дитина або підліток. Також відносили пакунки бідним, сиротам і літнім людям. У кошику обов'язково мали бути калач і свічка.

Фото: Михайло Курило Вертеп 1989 рік

По-різному в області відзначали Маланку. Її походження невідоме. Деякі громади святкують Маланку в ніч з 31 грудня на 1 січня, інші – у ніч на 14 січня.

В одних головними персонажами є коні, в інших – ведмеді, в третіх – баба з дідом. У Вашківцях головний атрибут – маска, а у деяких громадах є купанка – обрядове купання. Одним з найдавніших персонажів Маланки є ведмідь "Урсу", в якого переодягаються на Сторожинеччині. Цим Маланка на Буковині відрізняється від усіх інших переберій.

Фото: Суспільне Чернігів Дідух – хлібне дерево

Люди колядували в урочистому одязі, а діти одягали дзвоники й хустки. У радянський час колядувати не дозволяли, це висміювали й прирівнювали з жебрацтвом.

Фото: volynpost.com Буковина, перша половина ХХ століття. Румунські колядувальники

На Путильщині була "рогата коляда", коли люди ходили з трембітою, рогом і скрипкою. Вони не тільки колядували під вікнами, а й заходили додому. Також була коляда, якою ходили лише чоловіки.

Зимовий цикл свят завершували Водохрещам.

Різдвяні атрибути зникали в ніч з 13 на 14 січня. Тоді спалювали дідуха, солому та скатертину.

Що відомо

Іванна Стеф'юк — буковинська письменниця та етнографиня, лауреатка літературної премії імені Пауля Целана. Письменниця пише художні твори й книги про життя горян та місце містичної складової у житті людини.

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