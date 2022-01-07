Драм-бенд, Вертеп та смаколики: як у Дніпрі святкували Різдво Христове

У Дніпрі, у парку Зелений Гай, надвечір 7 січня відсвяткували Різдво. Про це йдеться у пресрелізі міськради, який отримало Суспільне.

Дніпрянка Олена прийшла на святкування з сином, каже: дуже задоволена, що програма розрахована, як на дорослих, так і на малечу.

Дніпровська міськрада Дніпрянка Олена з сином

«Син весь у конкурсах, не помічає навіть мене. Дуже дружня атмосфера», - розповідає жінка.

Перехожих пригощали смаколиками, запрошували взяти участь у вікторинах, заспівати колядки тощо. Приєднатись могли всі бажаючі.

Для гостей свята виступав місцевий драм колектив «Music Shark» , який зіграв відомі різдвяні хіти.

Дніпровська міськрада Вихованці Дніпро Пласт

Також до парку завітали вихованці Дніпро Пласт. Керівниця Пласт Дніпро Олександра Полянчикова говорить: прийшли невеличкою групою, щоб за українськими традиціями привітати дніпрян з великим святом й порадувати перехожих Вертепом, всі одягнули традиційні костюми.

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