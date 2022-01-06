У Львові організували Святвечір для бездомних. Столи із рідзвяними стравами накрили просто неба представники спільноти взаємодопомоги "Емаус-Оселя". Вони щороку організовують вечері для бездомних і людей у скруті на Святий вечір.

Через коронавірус, цьогорічний захід відбувся просто неба у сквері біля Порохової вежі. Прийшов до Порохової вежі Іван Драч.

Суспільне Львів Просто неба. У Львові організували Святвечір для бездомних

Чоловік родом із Дрогобича. А зараз живе у Львові просто неба. Розповідає, як колись у його родині святкували Різдво:

"Я ходив колядувати з вертепом, ходив до родини, до батьків, мені більше нічого не потрібно було і найголовніше, що я з родиною святкував. Зараз батьків немає, вся сім’я роз'їхалася. Кожен має свій притулок", — каже бездомний Іван Драч.

Суспільне Львів Святвечір для бездомних

Для нужденних підготували традиційні різдвяні страви: кутю, рибу, воду, хрін і печиво. Таку святкову вечерю перед Різдвом спільнота організовує уже 20 рік поспіль.

Суспільне Львів Каструля з кутею

"У нас багато всього, взяли з запасом, очікуємо близько 300 людей, але я думаю вистачить і на більше. Ми дуже вдячні благодійникам, людям, простим львів’янам, які надсилали нам гроші, для того, щоб ми підготували вечерю. Також долучилися підприємці Львівщини", — каже заступниця голови ради спільноти взаємодопомоги "Емаус-Оселя" Наталія Саноцька.

Суспільне Львів Святвечір для бездомних

Організатори підготували для присутніх також вертеп та колядки.

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