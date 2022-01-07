В Одесі влаштували акцію "Різдво з патрульними"

На честь святкування Різдва біля пам'ятника Дюку де Рішельє в Одесі патрульні поліцейські влаштували акцію. Вони катали усіх охочих на службовому автомобілі, давали людям приміряти на себе амуніцію правоохоронця. Таке повідомили у пресслужбі Патрульної поліції області.
У центрі міста для дорослих облаштували локацію з алкоокулярами – пристроєм, що імітує вплив алкоголю на організм та поведінку людини. Поліцейські запрошували усіх охочих одягнути окуляри та спробувати пройти рівно по лінії.
Патрульна поліція в Одеській області
Патрульна поліція в Одеській області
Також патрульні давали дітям захисні щитки та шоломи.
Суспільне Одеса
Патрульна поліція в Одеській області
Усі відвідувачі отримали від патрульних вітальні листівки та солодощі.
Патрульна поліція в Одеській області
Патрульна поліція в Одеській області
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