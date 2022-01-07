Ангел, чорти та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"

На честь святкування Різдва Христового в Одесі організували акцію "Різдво Разом". Її провели у Кафедральному соборі Св. Апостола Андрія Первозванного, що на Гімназичній в Одесі. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

12 акторів у храмі влаштували різдвяний вертеп. Вони переодяглися у костюми чортів, ангела, торговця і торговки. Також там були акторки, які грали жінку-воїна, смерть, українку, звіздаря та ірода. Усі вони співали різдвяні колядки. Вертеп тривав 30 хвилин.

Суспільне Одеса Смерть, Ірод та Чорт

Суспільне Одеса Ангел

Суспільне Одеса Актори вертепу

Суспільне Одеса

Вертеп на честь народження Ісуса Христа організувало братство українського католицького університету.

Протягом 7 січня актори побували на морському вокзалі, у бібліотеці Грушевського та біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Близько 18 години вертеп можна буде побачити на Дерибасівській вулиці міста.

Також актори співатимуть різдвяні колядки завтра. Їх можна буде побачити у центрі міста.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

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