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Ангел, чорти та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"
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Ангел, чорти та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"

Ксенія Процепова
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Ангел, чорти та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом" Суспільне Одеса

На честь святкування Різдва Христового в Одесі організували акцію "Різдво Разом". Її провели у Кафедральному соборі Св. Апостола Андрія Первозванного, що на Гімназичній в Одесі. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.

12 акторів у храмі влаштували різдвяний вертеп. Вони переодяглися у костюми чортів, ангела, торговця і торговки. Також там були акторки, які грали жінку-воїна, смерть, українку, звіздаря та ірода. Усі вони співали різдвяні колядки. Вертеп тривав 30 хвилин.

Ангел, чорт та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"Суспільне Одеса

Смерть, Ірод та Чорт

Ангел, чорт та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"Суспільне Одеса

Ангел

Ангел, чорт та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"Суспільне Одеса

Актори вертепу

Ангел, чорт та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"Суспільне Одеса

Вертеп на честь народження Ісуса Христа організувало братство українського католицького університету.

Протягом 7 січня актори побували на морському вокзалі, у бібліотеці Грушевського та біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Близько 18 години вертеп можна буде побачити на Дерибасівській вулиці міста.

Також актори співатимуть різдвяні колядки завтра. Їх можна буде побачити у центрі міста.

Ангел, чорт та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"Суспільне Одеса

Ангел, чорт та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"Суспільне Одеса

Ангел, чорт та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"Суспільне Одеса

Ангел, чорт та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"Суспільне Одеса

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