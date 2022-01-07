Ангел, чорти та ірод. В Одесі проводять акцію "Різдво Разом"

На честь святкування Різдва Христового в Одесі організували акцію "Різдво Разом". Її провели у Кафедральному соборі Св. Апостола Андрія Первозванного, що на Гімназичній в Одесі. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка була присутня на заході.
12 акторів у храмі влаштували різдвяний вертеп. Вони переодяглися у костюми чортів, ангела, торговця і торговки. Також там були акторки, які грали жінку-воїна, смерть, українку, звіздаря та ірода. Усі вони співали різдвяні колядки. Вертеп тривав 30 хвилин.
Вертеп на честь народження Ісуса Христа організувало братство українського католицького університету.
Протягом 7 січня актори побували на морському вокзалі, у бібліотеці Грушевського та біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Близько 18 години вертеп можна буде побачити на Дерибасівській вулиці міста.
Також актори співатимуть різдвяні колядки завтра. Їх можна буде побачити у центрі міста.
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