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Що приготувати на Різдво у 2022 році. Рецепт від одеського шеф-кухаря
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Що приготувати на Різдво у 2022 році. Рецепт від одеського шеф-кухаря

Марина Повертайло
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Що приготувати на Різдво у 2022 році. Рецепт від одеського шеф-кухаря Суспільне Одеса

7 січня одесити будуть відзначати Різдво. Напередодні цього свята більшість родин готують традиційні українські страви. Суспільне дізналося різдвяний рецепт від одеського шеф-кухаря.

Олександр Залужний готує страви в ресторанах протягом 15 років. Він розповів цікавий рецепт, який гарно підійде до свята, – качина ніжка томлена з нутом.

Шеф-кухар зазначив, що для приготування страви краще використовувати молоду домашню качку. Бажано, щоб вона була не дуже жирна. Нут заздалегідь замочують.

Що приготувати на Різдво у 2022 році. Рецепт від одеського шеф-кухаряСуспільне Одеса

Рецепт різдвяної страви від одеського шеф-кухаря

Казанчик потрібно поставити на розігрів. В цей час до золотої скоринки обсмажити ніжки качки.

Наступний етап – підготовка та обсмаження овочів. Потрібно нарізати моркву та лук, дістати з казана м'ясо та обсмажити в ньому овочі. Потім повернути качку до ємності та залити все водою. Через 15 хвилин додати спеції. Все накрити кришкою та тушити протягом 30 хвилин.

Що приготувати на Різдво у 2022 році. Рецепт від одеського шеф-кухаряСуспільне Одеса

Рецепт різдвяної страви від одеського шеф-кухаря

"В цю страву ми використовуємо місцеві бесарабські спеції. Там їх всі знають, всі люблять, тому переважно їх і використовують. Це паприка, спеція мірудія. Я вважаю, більше нічого і не треба", – розповів Олександр.

Останній етап – додавання до казана нуту. Його слід залити водою і залишити томитися на дві години. Страву краще подавати у глибокій тарілці з юшкою.

Що приготувати на Різдво у 2022 році. Рецепт від одеського шеф-кухаряСуспільне Одеса

Рецепт різдвяної страви від одеського шеф-кухаря

Також шеф-кухар зазначив, що до столу у різдвяну ніч потрібно подавати не менше ніж 7 страв.

"Має бути качка, риба запечена або смажена. Декілька салатів – це шуба, олів'є, вінегрет. Обов'язково має бути кутя, штрудель", – зазначив Олександр Залужний.

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