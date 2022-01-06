Що приготувати на Різдво у 2022 році. Рецепт від одеського шеф-кухаря

7 січня одесити будуть відзначати Різдво. Напередодні цього свята більшість родин готують традиційні українські страви. Суспільне дізналося різдвяний рецепт від одеського шеф-кухаря.

Олександр Залужний готує страви в ресторанах протягом 15 років. Він розповів цікавий рецепт, який гарно підійде до свята, – качина ніжка томлена з нутом.

Шеф-кухар зазначив, що для приготування страви краще використовувати молоду домашню качку. Бажано, щоб вона була не дуже жирна. Нут заздалегідь замочують.

Суспільне Одеса Рецепт різдвяної страви від одеського шеф-кухаря

Казанчик потрібно поставити на розігрів. В цей час до золотої скоринки обсмажити ніжки качки.

Наступний етап – підготовка та обсмаження овочів. Потрібно нарізати моркву та лук, дістати з казана м'ясо та обсмажити в ньому овочі. Потім повернути качку до ємності та залити все водою. Через 15 хвилин додати спеції. Все накрити кришкою та тушити протягом 30 хвилин.

Суспільне Одеса Рецепт різдвяної страви від одеського шеф-кухаря

"В цю страву ми використовуємо місцеві бесарабські спеції. Там їх всі знають, всі люблять, тому переважно їх і використовують. Це паприка, спеція мірудія. Я вважаю, більше нічого і не треба", – розповів Олександр.

Останній етап – додавання до казана нуту. Його слід залити водою і залишити томитися на дві години. Страву краще подавати у глибокій тарілці з юшкою.

Суспільне Одеса Рецепт різдвяної страви від одеського шеф-кухаря

Також шеф-кухар зазначив, що до столу у різдвяну ніч потрібно подавати не менше ніж 7 страв.

"Має бути качка, риба запечена або смажена. Декілька салатів – це шуба, олів'є, вінегрет. Обов'язково має бути кутя, штрудель", – зазначив Олександр Залужний.

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