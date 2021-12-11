Колядки – це традиційні святкові пісні, які возвеличують народження Ісуса Христа. Їх виконують під час Різдвяних свят у слов'янських країнах. Різдво заведено відзначати у колі родини 25 грудня за григоріанським календарем і 7 січня за юліанським. Колядування, в залежності від традицій певних регіонів, супроводжується дійствами та обрядами. До Різдва та Нового 2022 року Суспільне зібрало традиційні болгарські, румунські та українські колядки, які виконують у зимовий святковий період.

Святкувати різдво в Болгарії починають 24 грудня. У Буденний вечір, який ще називають Малим різдвом, вулицями болгарських селищ та містечок починають ходити колядники. Вони носять із собою різдвяні лозини, співають, сиплють жито та бажають здоров'я. Для кожного члена сім'ї, будь-якого віку, соціального становища, різних професій і ремесел є свої колядки-побажання.

bnr.bg Болгарські колядники

Сурва, сурва година

Сурва, сурва година,

Червена ябълка в градина,

Черно грозде на лозе,

Жълт класс на нива.

По жуво по здраво пак до година!

Сурва, сурва година!

със засмяна дружина

ред по редом да ходим,

вредом радост да водим.

Сурва, сурва година!

да похапнем от млина,

да сме здрави и сити и доволни, честити!

З новим роком

З новим роком, з новим роком,

Червоне яблуко в саду

Чорний виноград на лозі

Жовтий колос в полі

Бувай бадьорим до наступного року!

З новим роком, з новим роком!

З веселою компанією

Будемо по гостях ходити

Тішити всіх привітаннями

З новим роком, з новим роком!

Будемо їсти баницю,

Щоб ми були ситими та здоровими

Задоволеними та щасливими!

harchi.info Болгарські святкові вбрання

Сурвакарска песничка

Дъб се дига сред полето,

Връх му стига чак небето;

Клони свежда до земята

И нарежда със листата:

”Колко цвете из полето,

Толкоз радост на сърцето!

Живо, здраво до година, до година, до амина”

Різдвяна поема

Серед поля росте дуб,

Неба сягає верхівкою;

Гілки схиляються до землі

І вкривають її листям:

"Скільки квітів у полі,

Стільки радості у серці!

Щоб ми були здоровими цілий рік і до наступного року!"

У Румунії перший день Різдва святкують 25 грудня. Колядники ходять через все село із різдвяною зіркою й дзвониками, які відлякують злих духів, та співають пісень. У румунських колядників, які ходять гуртом по 8 людей, є трубач, який виконує народні пісні та проситься у господарів заколядувати. Колядників у Румунії чекають та традиційно пригощають. У країні є чіткі правила стосовно колядування: першими зранку колядують хлопчики та дівчатка. Чоловіки також колядують окремими гуртами. Жінки ж мають випікати бублики для колядників.

DirectBooking.ro Румунські колядники

Deschide uşa creştine!

Deschide uşa creştine!

Că venim din nou la tine.

Drumu-i lung şi-am obosit

De departe am venit.

Că la Viflaem am fost,

Unde s-a născut Hristos.

Şi-am văzut şi pe-a sa mamă,

Pe care Maria-o cheamă.

Cum umbla din casă-n casă

Ca pe fiul său să nască.

Umbla-n sus şi umbla-n jos

Ca să nască pe Hristos.

Umbla-n jos şi umbla-n sus

Ca să nască pe Isus.

Mai târziu găsi apoi

Un staul frumos de oi

Şi-acolo pe fân jos

S-a născut Domnul Hristos.

Cete de îngeri coboară

Staulul îl înconjoară.

Îngerii cu flori în mână

Împletesc mândră cunună.

Pe cunună-i scris frumos

Astăzi s-a născut Hristos,

Care cu puterea sa scris aşa

Va împărăţi lumea

Şi de-acum până-n vecie

Mila Domnului să fie!

Віруючий, відчини двері!

Віруючий, відчини двері!

Бо ми знову прийшли до тебе.

Шлях довгий, і ми втомилися

Здалеку ми прийшли.

Ми були у Віфлаємі,

Де народився Христос.

Ми також бачили його матір,

Яку Марія звати.

Яка ходила з хати в хату

Народити свого сина.

Ходила згори вниз

Народити Христа.

Ходила знизу вгору

Народити Ісуса.

Пізніше ми знайшли

Гарну стайню для овець

А там внизу на сіні

Христос народився.

Спускаються ангели

Оточують стайню.

Ангели з квітами в руках

Плетуть гарний вінок.

Гарно написано на вінку

Христос народився сьогодні,

Який своєю силою

Світ буде правити.

І віднині назавжди

Нехай буде милість Господня!

Folclor Românesc Колядування в Румунії

Astazi s-a născut Hristos !

Astăzi s-a nascut Hristos,

Mesia chip luminos

Laudați și cântați,

Și vă bucurați!

Mititel, înfășetel ,

În scutec de bumbăcel,

Laudăți și cântați,

Și vă bucurați!

Vântul bate, nu-l răzbate,

Neaua ninge, nu-l atinge,

Lăudați și cântați,

Și vă bucurați!

Și de acum până-n vecie,

Mila Domnului să fie,

Laudați și cântați,

Și vă bucurați!

Сьогодні Христос народився!

Сьогодні Христос народився,

Месія світлоликий

Хваліть і співайте,

І радійте!

Маленький, укутаний,

У бавовняній пелюшці,

Хваліть і співайте,

І радійте!

Вітер віє, не розвіє,

Сніг їде, не чіпає,

Хваліть і співайте,

І радійте!

І віднині до вічності

Нехай буде милість Господня!

Хваліть і співайте,

І радійте!

Різдво в Україні традиційно відзначають 7 січня. 6 січня зазвичай відзначають Святий вечір, атрибутом якого є 12 пісних страв на столі, що символізують апостолів. Вечеряти починають після того, як зійде перша зірка. Крім того, в українців заведено носити кутю хрещеним батькам. Колядують зазвичай впродовж трьох днів. У всіх регіонах України є власні традиційні колядки.

Ukraїner Гуцульські колядники

Дякуймо Богу Йсусу Христови

Дякуймо Богу Йсусу Христови,

Йсусу Христови, Пречистій Діві,

Пречистій Діві та й усім святим.

Та й усім святим тим, що на небі.

Та й усім старшим тим, що на земли.

Ви, господарю, сидіт межи нас.

Вийдіт перед нас, сядьте коло нас.

Ми вам будемо колядувати,

Колядувати, Христу співати,

Христу співати, правду казати.

Й а в Русалимі богаті люди,

Й а в Русалимі будують мости,

Будують мости з жовтої трости.

Тими мостами Сус Христос ішов,

Сус Христос ішов в своїм палаці.

Стрітила його Божая Мати…

Бог предвічний народився

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила…

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