В одному зі спальних районів Чернівців заспівали колядки

На вулиці Бульвар Героїв Крут у Чернівцях містяни влаштували різдвяне свято, де співали колядки. Таке свято організовують втретє.

Про це Суспільному сказав співорганізатор події Віталій Авраам.

На святі колядували парафіяни Свято-Троїцького храму разом з отцем Василієм. До коляди могли долучитись всі охочі.

Суспільне Буковина Отець Василь з прихожанами співає колядки.

"Ми об'єднали активних людей, що живуть в нашому районі та зареєстрували громадську організацію. Цьогоріч залучили спонсора та зібрали подарунки для дітей", — каже Авраам.

Суспільне Буковина Тато з донькою слухають різдвяні колядки

На свято прийшло понад 60 людей з дітьми. Організатори роздавали гарячі напої та мандарини.

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