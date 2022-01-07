На Закарпатті за добу від COVID-19 вакцинували 1941 людину

1941 щеплення від коронавірусу зробили на Закарпатті впродовж 6 січня. Такі дані опублікували на сайті вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії в області зробили 601 030 щеплень.
Додатковою дозою у області вакцинувалися 35 закарпатців, а 125 людей отримали бустерне щеплення.
Від початку кампанії завершили цикл щеплення 268 820 закарпатців. Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 332 050 людей.
Загалом в Україні за добу вакцинували 71 841 людей.
Що відомо:
- На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 154 людей;
- В Україні дозволили робити бустерне щеплення проти COVID-19 для всіх категорій громадян від 18 років.