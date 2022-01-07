logo logo
Трамп у лютому планує запустити власну соцмережу. Що про неї відомо
СШАДональд ТрампСоцмережіПолітикаСвіт

Трамп у лютому планує запустити власну соцмережу. Що про неї відомо

Тетяна Яворович
·
Трамп у лютому планує запустити власну соцмережу. Що про неї відомо Associated Press

Соціальну мережу Truth Social, розроблену за ініціативи колишнього президента США Дональда Трампа, планують запустити наприкінці лютого.

Про це свідчить інформація в онлайн-магазині AppStore, передає агенція Yahoo.

Наразі додаток соцмережі доступний для завантаження, але лише за попереднього замовлення. Як зазначено, вона почне роботу 21 лютого, коли в США відзначається федеральне свято – Президентський день (третій понеділок лютого), що приурочений до дня народження Джорджа Вашингтона.

Про створення власної соцмережі та медіагрупи Trump Media & Technology Group (TMTG) Трамп оголосив ще наприкінці жовтня 2021 року. За його словами, місія його соцмережі — "дати відсіч технологічним компаніям Кремнієвої долини, які використали свою монопольну владу, щоб змусити замовкнути опозиційні голоси Америки". Зазначається, що соцмережа Трампа працюватиме за принципом мікроблогів і багато в чому нагадуватиме Twitter, де Трамп був назавжди заблокований після штурму його прихильниками Капітолію 6 січня 2021 року. Публікації в новій соцмережі називатимуться "правдами" (truth). До них можна буде прикріплювати фотографії, посилання на відео та статті.

Що відомо

  • Ввечері 6 січня розпочався штурм будівлі Конгресу США під час засідання Сенату. На засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією.
  • Згодом Трампа забанили 12 сервісів: Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok і Pinterest. Керівництво соцмереж звинуватило 45-го президента США у підбурюванні до насильства і поширенні брехливої ​​інформації. Той, своєю чергою, заявив про намір створити власну платформу для обміну інформацією.
  • У березні 2021 року експрезидент США Дональд Трамп відкрив сайт, який рекламує його дописи та закликає прихильників поділитися думками.
  • У квітні 2021 року ЗМІ повідомили, що Трамп та низка лідерів Республіканської партії зареєструвалися у соцмережі Campaign Nucleus, створеній для захисту від "cansel culture".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди