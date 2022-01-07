Трамп у лютому планує запустити власну соцмережу. Що про неї відомо

Соціальну мережу Truth Social, розроблену за ініціативи колишнього президента США Дональда Трампа, планують запустити наприкінці лютого.

Про це свідчить інформація в онлайн-магазині AppStore, передає агенція Yahoo.

Наразі додаток соцмережі доступний для завантаження, але лише за попереднього замовлення. Як зазначено, вона почне роботу 21 лютого, коли в США відзначається федеральне свято – Президентський день (третій понеділок лютого), що приурочений до дня народження Джорджа Вашингтона.

Про створення власної соцмережі та медіагрупи Trump Media & Technology Group (TMTG) Трамп оголосив ще наприкінці жовтня 2021 року. За його словами, місія його соцмережі — "дати відсіч технологічним компаніям Кремнієвої долини, які використали свою монопольну владу, щоб змусити замовкнути опозиційні голоси Америки". Зазначається, що соцмережа Трампа працюватиме за принципом мікроблогів і багато в чому нагадуватиме Twitter, де Трамп був назавжди заблокований після штурму його прихильниками Капітолію 6 січня 2021 року. Публікації в новій соцмережі називатимуться "правдами" (truth). До них можна буде прикріплювати фотографії, посилання на відео та статті.

Що відомо

Ввечері 6 січня розпочався штурм будівлі Конгресу США під час засідання Сенату. На засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією.

Згодом Трампа забанили 12 сервісів: Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok і Pinterest. Керівництво соцмереж звинуватило 45-го президента США у підбурюванні до насильства і поширенні брехливої ​​інформації. Той, своєю чергою, заявив про намір створити власну платформу для обміну інформацією.

У березні 2021 року експрезидент США Дональд Трамп відкрив сайт, який рекламує його дописи та закликає прихильників поділитися думками.

У квітні 2021 року ЗМІ повідомили, що Трамп та низка лідерів Республіканської партії зареєструвалися у соцмережі Campaign Nucleus, створеній для захисту від "cansel culture".

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