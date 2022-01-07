За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 446 осіб

1 446 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 503 людини, другою дозою – 908. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 685 648 осіб.

По Україні за минулу добу 71 841 людину вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 997 людей, другу дозу – 44 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну дозу – 4 620 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 800 318 людей, з них отримали одну дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людей, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом провели 28 773 017 щеплень.

Нагадаємо, 7 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 будуть зачинені. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом.

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