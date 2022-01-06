Жителі Тернопільщини зможуть зробити бустерне щеплення від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення від COVID-19 для всіх категорій населення від 18-ти років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, для бустерної дози перевагу надаватимуть вакцинам Moderna або Comirnaty, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. За словами Віктора Ляшка, бустерна доза може посилити захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Щепитися бустерною дозою потрібно від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19. Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини, також зможуть отримати бустерну дозу через 3-6 місяців після додаткової.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати в "Дії" його можна буде орієнтовно наприкінці січня 2022 року, каже Віктор Ляшко. До того часу діятиме сертифікат за попередню повну вакцинацію.

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