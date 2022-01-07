У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від COVID-19

В обласному центрі кілька днів у січні не працюватиме центр масової вакцинації від коронавірусу. Про це повідомили на сайті Полтавської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, не працюватиме центр, який розташований у міському Центрі культури та дозвілля (майдан Незалежності, 5). Закритий він буде 8, 15, 22, 27, 28 та 30 січня.

Це через заходи, які запланували цими днями у Центрі культури та дозвілля, йдеться в повідомленні.

Всі інші пункти та центри вакцинації населення від COVID-19 на Полтавщині працюватимуть у звичному режимі, додали у Полтавській ОДА.

Що відомо: