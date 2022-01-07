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У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від COVID-19
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У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від COVID-19

Вікторія Бондаренко
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У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від COVID-19 Суспільне Полтава

В обласному центрі кілька днів у січні не працюватиме центр масової вакцинації від коронавірусу. Про це повідомили на сайті Полтавської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, не працюватиме центр, який розташований у міському Центрі культури та дозвілля (майдан Незалежності, 5). Закритий він буде 8, 15, 22, 27, 28 та 30 січня.

Це через заходи, які запланували цими днями у Центрі культури та дозвілля, йдеться в повідомленні.

Всі інші пункти та центри вакцинації населення від COVID-19 на Полтавщині працюватимуть у звичному режимі, додали у Полтавській ОДА.

Що відомо:

  • 7 січня на Полтавщині центри масової вакцинації від коронавірусу не працюватимуть, розповів Суспільному координатор з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Олександр Оглобля.
  • Загалом на Полтавщині діють 14 центрів масової вакцинації від коронавірусу та 131 пункт щеплення.
  • Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.
  • На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого 2021 року.
  • Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.
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