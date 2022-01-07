У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від COVID-19

В обласному центрі кілька днів у січні не працюватиме центр масової вакцинації від коронавірусу. Про це повідомили на сайті Полтавської обласної державної адміністрації.
Згідно з повідомленням, не працюватиме центр, який розташований у міському Центрі культури та дозвілля (майдан Незалежності, 5). Закритий він буде 8, 15, 22, 27, 28 та 30 січня.
Це через заходи, які запланували цими днями у Центрі культури та дозвілля, йдеться в повідомленні.
Всі інші пункти та центри вакцинації населення від COVID-19 на Полтавщині працюватимуть у звичному режимі, додали у Полтавській ОДА.
Що відомо:
- 7 січня на Полтавщині центри масової вакцинації від коронавірусу не працюватимуть, розповів Суспільному координатор з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Олександр Оглобля.
- Загалом на Полтавщині діють 14 центрів масової вакцинації від коронавірусу та 131 пункт щеплення.
- Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.
- На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого 2021 року.
- Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.