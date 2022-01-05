На Полтавщині тимчасово не працюватимуть центри масової вакцинації від COVID-19

У Полтавській області на свята не працюватимуть центри масової вакцинації від коронавірусу. Про це Суспільному повідомив координатор з вакцинальної кампанії від COVID-19 на Полтавщині Олександр Оглобля.

6 січня центри масової вакцинації від COVID-19 в області працюватимуть до 14:00, а 7 січня – будуть зачинені. Вони відновлять роботу 8 січня, розповів Олександр Оглобля.

Крім того, не працюватимуть деякі пункти вакцинації від коронавірусу, які розміщені у медзакладах області.

Загалом на Полтавщині діють 14 центрів масової вакцинації від коронавірусу та 131 пункт щеплення, розповів Олександр Оглобля. За його словами, першою дозою вакцини від коронавірусу в області щепили 619 609 людей, другу дозу отримали 571 069 людей.

Що відомо:

На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого.

Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.

Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.

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