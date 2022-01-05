Погода відповідає березневій: на Черкащині зафіксували температурний рекорд

На Черкащині 4 січня синоптики зафіксували температурний рекорд, розповів Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, 4 січня 2022-го року авіаметеорологічна станція "Черкаси" зафіксувала середньодобову температуру повітря +5,3°.

"Така температура спостерігається вперше за останні 60 років", — зауважив він.

Попередній рекорд максимальної (найвищої) температури для цього дня +9,2 ° зафіксували у 1984-му році.

Загалом нинішня погода, що панує на Черкащині, додав Віталій Постригань, відповідає середині березня. Температурний фон становить 5° тепла, що на 9 градусів вище норми. При цьому теплі не лише дні, коли стовпчики термометрів піднімаються до +6..+8°, а й ночі із температурою повітря +2..+4°.

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