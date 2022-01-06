На Житомирщині за добу, 6 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 311 жителів області. Померли п'ятеро людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 7 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 6 січня лабораторний центр провів 1405 досліджень на наявність захворювання – у 311 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще п'ятеро людей:

у Житомирі – 80-річний чоловік;

у Житомирському районі – 72-річна жінка і двоє чоловіків віком 62 та 81 рік;

у Новограді-Волинському – 79-річний чоловік.

На Житомирщині офіційно зареєстровані 3275 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

6 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 160 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 141 362 жителі, 135 674 з яких вже одужали.

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