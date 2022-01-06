У центрі Токіо 10 см снігу, якого не було 4 роки. Понад 50 людей постраждали

У столиці Японії — Токіо сильний снігопад, який охопив 23 райони. Авіарейси до столиці призупинено, потяги прибувають із затримками. Щонайменше 50 людей були доставлені до лікарень через травмування на вулицях — снігові опади там вперше за 4 роки, передає Reuters.
У столиці Японії ввечері 6 січня випало 10 сантиметрів снігу, такого рівня не було за останні чотири роки. Японське метеорологічне агентство видало вперше з січня 2018 року попередження про сильний снігопад у 23 районах столиці.
Щонайменше 52 людини були доставлені до лікарень Токіо. Одночасно з цим у префектурі Сайтама постраждали 24 людини, у тому числі 84-річний чоловік, який зламав ногу після падіння, коли їхав на велосипеді під час снігопаду.
За даними Japan Airlines Co. і All Nippon Airways Co., понад 100 внутрішніх рейсів, які вилітають або прибувають в аеропорти Ханеда або Наріта — головні повітряні ворота столичного району — були скасовані в четвер. 9700 пасажирів очікують в аеропортах.
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