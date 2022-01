У центрі Токіо 10 см снігу, якого не було 4 роки. Понад 50 людей постраждали

У столиці Японії — Токіо сильний снігопад, який охопив 23 райони. Авіарейси до столиці призупинено, потяги прибувають із затримками. Щонайменше 50 людей були доставлені до лікарень через травмування на вулицях — снігові опади там вперше за 4 роки, передає Reuters.

У столиці Японії ввечері 6 січня випало 10 сантиметрів снігу, такого рівня не було за останні чотири роки. Японське метеорологічне агентство видало вперше з січня 2018 року попередження про сильний снігопад у 23 районах столиці.

Щонайменше 52 людини були доставлені до лікарень Токіо. Одночасно з цим у префектурі Сайтама постраждали 24 людини, у тому числі 84-річний чоловік, який зламав ногу після падіння, коли їхав на велосипеді під час снігопаду.

За даними Japan Airlines Co. і All Nippon Airways Co., понад 100 внутрішніх рейсів, які вилітають або прибувають в аеропорти Ханеда або Наріта — головні повітряні ворота столичного району — були скасовані в четвер. 9700 пасажирів очікують в аеропортах.

Читайте також

Японські крафтові пивоварні роблять джин з не проданого унаслідок пандемії COVID-19 пива, яке почало псуватися.

Японія має найближчим часом надати Україні 12 тисяч пігулок експериментальних ліків, розроблених для лікування COVID-19.

Японія проголосила спадкоємця імператорського престолу. Ним став 54-річний принц Фуміхіто (Акішино), який є молодшим братом чинного імператора Нарухіто

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу