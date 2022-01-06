Центром Харкова пройшла різдвяна хода

Близько тридцяти людей у різдвяних костюмах заспівали та зіграли у центрі Харкова.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, ввечері 6 січня учасники ходи рушили від станції метро "Пушкінська" у бік саду Шевченка до станції "Університет".

Суспільне Харків

Організаторка ходи Надія Алюнова — співачка, викладачка Харківського національного университету мистецтв імені І. П. Котляревського та засновниця "Голосотворчої лабораторії".

Суспільне Харків

"Мені здається, що час такий, що треба більше об'єднуватися, спілкуватися, співати. Люди вже трошки втомилися від онлайнів", — сказала Алюнова.

Суспільне Харків

За її словами, різдвяні заходи учасники спільноти проводять п'ятнадцятий рік поспіль.

Авторка: Іванна Грузинська

Що відомо