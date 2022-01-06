Центром Харкова пройшла різдвяна хода

Близько тридцяти людей у різдвяних костюмах заспівали та зіграли у центрі Харкова.
Як повідомляє кореспондент Суспільного, ввечері 6 січня учасники ходи рушили від станції метро "Пушкінська" у бік саду Шевченка до станції "Університет".
Суспільне Харків
Організаторка ходи Надія Алюнова — співачка, викладачка Харківського національного университету мистецтв імені І. П. Котляревського та засновниця "Голосотворчої лабораторії".
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Суспільне Харків
"Мені здається, що час такий, що треба більше об'єднуватися, спілкуватися, співати. Люди вже трошки втомилися від онлайнів", — сказала Алюнова.
Суспільне Харків
За її словами, різдвяні заходи учасники спільноти проводять п'ятнадцятий рік поспіль.
Авторка: Іванна Грузинська
Що відомо
- У 152 храмах Харківської області 6 та 7 січня відбудуться різдвяні богослужіння. Жителів регіону просять не порушувати карантин.
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