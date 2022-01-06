Одеському художньому музею не присвоять ім'я Ройтбурда

Департамент культури Одеської ОДА опублікував звіт про громадське обговорення щодо присвоєння Одеському національному художньому музею імені Олександра Ройтбурда. Більшість громадян висловилися проти.

За даними пресслужби, "за" висловилися 120 людей, "проти" — 180. Голосування тривало з 19 жовтня по 20 грудня 2021 року. На сайті також вказані імена, адреси, посади та тексти звернень людей, які брали участь в обговоренні.

Серед тих, хто підтримав ініціативу, переважають такі аргументи: Ройтбурд видатний одесит, який багато зробив для музею; за час його роботи заклад став відомим, оновив експозицію, долучив до мистецтва широке коло людей тощо.

Ті, хто висловилися проти, в основному не аргументували свою позицію. Один з учасників вказав, що присвоєння імені Ройтбурда – це "політичне рішення" та "плювок в лице Одеси". Люди писали, що музею варто присвоїти ім'я Кіріака Костанді.

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Наприкінці 2017 року у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею переміг художник Олександр Ройтбурд. Йому вдалося реформувати та перетворити заклад на один із туристичних центрів міста. Будівлю, де протікав дах, відремонтували коштом меценатів, колекція поповнилася новими роботами. Ройтбурд зібрав молоду команду музейників, влаштовував у будівлі рок-концерти, створив "Клуб Маразлі" та намагався осучаснити й зберегти галерею.

8 серпня 2021 року на 60-му році життя Олександр Ройтбурд помер. З художником попрощалися 11 серпня на подвір'ї Одеського художнього музею.

За словами заступниці директора музею Олександри Ковальчук, протягом усіх років роботи Ройтбурд мріяв, аби заклад отримав статус національного та усіма способами намагався цього досягти.

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