На Тернопільщині 7 січня пункти вакцинації від COVID -19 не працюватимуть

7 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 будуть зачинені. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, на Тернопільщині є 30 пунктів вакцинації. Першою дозою в області щепили 356 452 людини, другою дозою – 327 482, додатковою дозою – 49 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 684 202 особи.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом провели 28 701 176 щеплень.

Нагадаємо, на Тернопільщині 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 були зачинені.

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