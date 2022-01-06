У прокуратурі Харківської області підтвердили інформацію про наявність алкоголю в крові 58-річного Ігоря Носова, загиблого після того, як в його Chevrolet врізався Infiniti з 16-річним Миколою Харківським за кермом.
"У крові загиблого виявлено 3,65 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові — 0,2 проміле — ред.)", — підтвердив Суспільному речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
За його словами, такі дані містяться в експертизі Харківського обласного бюро судово-медичної від 3 листопада 2021 року.
На питання, як прокуратура розцінює цей факт, речник відповів: "Це адміністративне правопорушення. Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП".
"Згідно з висновком автотехнічної експертизи дії водія автомобіля Chevrolet відповідали ПДР та не мають причинного зв’язку з тим, що трапилось", — додав Чубенко.
За його словами, причиною смерті водія Chevrolet стали множинні травми життєво важливих органів.
Сторона обвинувачення "повністю та всебічно довела провину підозрюваного, а також має достатньо доказів, які надасть суду", відповів Чубенко.
Що відомо
- Ввечері 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської Infiniti, що їхав проспектом, врізався у Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Троє людей з Infiniti травмувалися. За кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський, який не має права керування авто, машина належить його матері.
- За результатом експертизи, автомобіль Infiniti в момент ДТП їхав зі швидкістю 180 км/год.
- У грудні 2021 року справу Миколи Харківського направили до суду.
- 6 січня стало відомо, що підготовче засідання у справі призначено на 19 січня. Розгляд провадження розподілено на суддю Тетяну Янцовську, яка у 2021 році звільнила його від тюрми у іншій справі.
- Після ознайомлення зі справою захисниця Харківського повідомила Суспільному, що водій Chevrolet за висновком експертизи був у стані сильного сп'яніння. У крові загиблого дійсно виявили алкоголь, підтвердив Суспільному представник потерпілих Ігор Черняк, але, за його словами, цей факт не пов'язаний з причиною ДТП та смертю водія.