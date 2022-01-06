У прокуратурі Харківської області підтвердили інформацію про наявність алкоголю в крові 58-річного Ігоря Носова, загиблого після того, як в його Chevrolet врізався Infiniti з 16-річним Миколою Харківським за кермом.

"У крові загиблого виявлено 3,65 проміле (допустимий вміст алкоголю в крові — 0,2 проміле — ред.)", — підтвердив Суспільному речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

За його словами, такі дані містяться в експертизі Харківського обласного бюро судово-медичної від 3 листопада 2021 року.

На питання, як прокуратура розцінює цей факт, речник відповів: "Це адміністративне правопорушення. Через смерть водій не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. В його діях не було порушень правил дорожнього руху, що були б у причинно-наслідковому зв‘язку з причиною ДТП".

"Згідно з висновком автотехнічної експертизи дії водія автомобіля Chevrolet відповідали ПДР та не мають причинного зв’язку з тим, що трапилось", — додав Чубенко.

За його словами, причиною смерті водія Chevrolet стали множинні травми життєво важливих органів.

Сторона обвинувачення "повністю та всебічно довела провину підозрюваного, а також має достатньо доказів, які надасть суду", відповів Чубенко.

Що відомо