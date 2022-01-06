Під час розгляду справи про ДТП за участю Миколи Харківського захисниця підозрюваного Інна Данилова хоче акцентувати на тому, що водій Chevrolet був у стані сп'яніння. У крові загиблого дійсно виявили алкоголь, сказав Суспільному представник потерпілих Ігор Черняк, але, за його словами, цей факт не пов'язаний з причиною ДТП та смертю водія.

Посилаючись на результат судово-медичної експертизи, захисниця Харківського Інна Данилова сказала Суспільному, що 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Вона також каже, що є "дві причини смерті".

"Перша — тілесні ушкодження, які він отримав в ході ДТП, друга — супутня причина смерті (спільна) — сильна алкогольна інтоксикація... Смертельна доза для людини, це було випито близько двох пляшок горілки", — заявила Данилова.

На її думку, попри визнання провини Харківським, факт сп'яніння Носова є важливим для справи, оскільки "реагувати при такій кількості випитого алкоголю людина фізично не може".

"Буду акцентувати на цьому увагу, бо цивільні позови, заявлені потерпілими, дуже великі. Мій підзахисний, йому 16 років, він їх ніколи в житті не виплатить, бо це два мільйонні позови. З урахуванням того, що діти вже були повнолітні. Це не те, що втрата годувальника", — сказала Данилова.

Вона також вказує на те, що сторона потерпілих цей факт не озвучує, "а з Миколи вигідно зробити "ворога народу": "Ну, зробив необдуманий вчинок, я прекрасно розумію. Але він не Чикатило і не вбивця, це необережна форма провини, треба це розуміти".

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Представник потерпілих Ігор Черняк спростовує слова Данилової про "дві причини смерті" 58-річного водія Chevrolet.

"Причина смерті в експертизі одна: несумісна з життям сукупна травма тіла. Це медична термінологія. Одна і єдина причина смерті", — зазначив Черняк.

За його словами, наявність алкоголю вказана як супутній фактор.

"Під час проведення експертиз, якщо знайдено у крові алкоголь, то це вказують як супутній фактор. Але це не означає, що цей фактор якось призвів до смерті, тому що це не є причина смерті, це не перебуває у жодному причинно-наслідковому зв'язку із наслідком. За правилами проведення експертиз, це слід вказувати як супутній фактор, але це не є причина на ряду з ДТП, як це хоче пояснити чи показати Данилова", — прокоментував Суспільному представник потерпілих.

До результатів експертизи щодо алкоголю у крові водія Chevrolet у сторони потерпілих є питання, але оскільки цей факт не пов'язаний з причинами аварії, її не оскаржували, зазначив Черняк.

"Коли сторона потерпілих була ознайомлена з результатами, ми не погоджувалися з цим, тому що будь-яких об'єктивних доказів на підтвердження цього, їх немає, окрім цих результатів. Але оскільки це жодним чином не впливає на розгляд справи, в тому сенсі, що причина смерті — це травми, які отримані в ДТП, жодним чином цей стан не вплинув на механіку ДТП, бо експертиза встановила, що виключно Харківський порушував ПДР, що виключно його дії призвели до ДТП, тому ми і жодним чином це не оскаржували", — пояснив Черняк.

"Уникнути ДТП було неможливо, тому що технічна експертиза показала, що у нього не було технічної можливості уникнути: там менше, ніж одна секунда проміжку часу між тим, як він почав рухатися і з'явилася ця перешкода. Він почав рух за правилами", — наголосив Черняк.

Суспільне намагається отримати інформацію про результати судово-медичної експертизи водія Chevrolet у слідства.

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