Компанія SpaceX відклала до весни перший орбітальний політ корабля Starship

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX перенесла на березень 2022 року перший орбітальний політ космічного корабля Starship, який планують використовувати для польотів до Марсу та Місяця.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Нам доведеться ще трохи почекати на орбітальний дебют ракети SpaceX Starship Mars", - поінформували у SpaceX.

Зазначається, що Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) перенесло терміни завершення програмної екологічної оцінки космодрому компанії в Південному Техасі. SpaceX планувала запустити Starship у космос у січні-лютому за умови, що FAA зробить оцінку до 31 грудня 2021 року.

Після успішного випробувального польоту прототипу SN15 в компанії SpaceX протягом кількох місяців готувалися до першого орбітального запуску Starship, для якого потрібна гігантська ракета-носій Super Heavy. Спочатку компанія планувала запуск у серпні 2021 року, потім старт відклала на осінь, а згодом перенесла на 2022 рік.

Що таке Starship

Starship є частиною програми компанії SpaceX щодо доставки людей на Марс і повернення їх на Землю. Це надважка ракета-носій, яка в майбутньому має замінити ракети Falcon 9 та Falcon Heavy, що запускаються зараз.

Апарат поєднує в собі функції другого ступеня і багаторазового космічного корабля. Тому його планують використовувати для пілотованих місій, зокрема на Місяць і Марс. Крім того, на базі Starship планують створити танкер для тривалих експедицій.

SpaceX вже побудувала 12 прототипів Starship і провела випробування п’яти з них. У першому орбітальному запуску буде використовуватися прототип під номером SN20 і ракета-носій BN4.

Що відомо

Ілон Маск планує до 2050 року відправити на Марс мільйон людей. Для цього його компанія SpaceX будуватиме по сто кораблів Starship на рік.

4 березня відбувся тестовий запуск прототипу космічного корабля Starship американської компанії SpaceX бізнесмена Ілона Маска для далеких космічних польотів. Корабель успішно злетів та приземлився, утім через кілька хвилин після цього вибухнув.

Японський мільярдер Юсаку Маедзава запросив вісьмох людей приєднатися до його польоту навколо Місяця на ракеті Starship від SpaceX Ілона Маска, який запланований на 2023 рік.

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