За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 2 481 особу

2 481 особу щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 822 людини, другою дозою – 1 854. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 684 202 особи.

За минулу добу по Україні 104 844 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 997 людей, другу дозу – 70 164 людини, додаткову дозу отримали 643 людини, бустерну дозу – 4 040 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319 людей, отримали дві дози – 13 905 862 людини, отримали додаткову дозу – 5 399 людей, бустерну дозу – 11 596 людей. Загалом провели 28 701 176 щеплень.

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