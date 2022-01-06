У Дніпрі в центрі соціальної підтримки дітей та сімей, які перебувають у складних життєвих умовах, або постраждали від домашнього насильства, провели майстер-клас “Традиції Різдва”. На заході побували кореспонденти Суспільного.

Під час майстер-класу дітям розповідали про традиції святкування Святвечора та Різдва і навчали робити різдвяних янголів з органзи.

Ведуча майстер-класу Олена Онанченко каже: такі зустрічі важливі для дітей, адже це чудова можливість для їхньої соціалізації та психологічної реабілітації.

"Наша мета порадувати дітей, принести їм радість, святкову атмосферу та настрій, показати як можна жити добре та весело. Що наша Україна дійсно варта всього найкращого", - сказала Олена.

Під час майстер-класу журналістів попросили не показувати облич дітей та жінок. За словами директорки центру Марини Земенкової, для них центр - це, насамперед, місце, де можна сховатись від переслідування. Вона також додала, що наразі у центрі перебувають 12 сімей - 12 мам та 18 дітей.

"Перший термін, який жінки живуть у центрі це 3 місяці. Це час, щоб їм вирішити, що робити далі. Бувають різні випадки, коли діти можуть бути переведені до іншого дитячого садочку, або до іншої школи і жінка має змінити роботу, бо кривдник її переслідує, шукає свою жертву", - розповідає директорка центру.

Психологиня громадської організації “Пані Патронеса”, що допомагає жінкам, які постраждали від домашнього насильства, Наталія Валовська, повідомила: за минулий рік до них по допомогу звернулись 243 жінки. Але, за її словами, це лише невелика частина тих, хто потребує допомоги.

"Не звертаються за різних причин, хтось боїться економічних умов, у яких опиниться. Багато жінок не знають, що вони будуть робити, як годуватимуть дітей самі", - пояснила психологиня.

Зараз в центрі вільне лише одне місце, каже директора закладу Марина Земенкова, але є ще кризова кімната. Жінкам, які страждають від домашнього насильства вона радить звертатись за допомогою у поліцію, соціальні служби, або громадські організації.

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