В селі Черняхівка Кропивницького району призупинили будівництво дитячого садка. Добудувати його мали до кінця минулого року. Так написано в паспорті об’єкта. Дитячий садок розрахований на 80 дітей. Суспільне дізнавалось, коли його добудують та чому виникла затримка.

Двоповерхова будівля дитсадка площею понад 800 квадратних метрів має покрівлю, без вікон і дверей, поряд – залишки будівельного сміття.

Будувати його почали влітку 2020. Тоді вартість робіт складала 30 млн 500 тисяч гривень. Згідно умов фінансування, 90 відсотків від цієї суми сплачує державний фонд регіонального розвитку, решту – Соколівська громада, розповіла голова Інна Завірюха.

"Наша громада виділила два мільйони гривень, а державний фонд регіонального розвитку майже 6 мільйонів. Загальна вартість робіт у 2020 році була майже 8 мільйонів гривень, у 2021 наше фінансування складало 176 тисяч і 1 млн 700 тис. з державного бюджету".

Суспільне Кропивницький

Нині у Соколівському працює один дитсадок. За словами директора Романа Ткачука, його відвідують 67 дітей.

"Наші приміщення не відповідають новим санітарним нормам, які повинні бути для кожної дитини по площі, тому є потреба трохи розширитись. На даний момент у черзі перебувають ще 30 дітей віком до трьох років. Прийняти усіх ми не зможемо, бо за новими нормами ясельну групу можуть відвідувати до 15 вихованців".

Мама двох дітей Олена Малюта каже: відстань від її будинку до дитячого садка у Соколівці – три кілометри, до того, що будують у Черняхівці – 15 хвилин пішки.

"У зв’язку з погодними умовами не завжди виходить вчасно дістатися. Іноді йдемо пішки по 30-40 хвилин або їдемо у переповненій маршрутці, яка не завжди вчасно приїжджає".

дитсадок у Соколівському Дитсадок у Соколівському

Торік вартість будівельних робіт дитячого садка у Черняхівці, під час коригування проєкту, підвищили на 5 мільйонів гривень, каже начальник відділу управління проєктами обласного департаменту капітального будівництва Ростислав Погребнюк.

"Трохи змінилось законодавство, пожорсткішали норми щодо інклюзії, енергозбереження, комплексності будівель і тому проєкт скоригували. У садку треба ще зробити внутрішньо-оздоблювальні роботи, встановити енергоощадні вікна, двері, виконати роботи з благоустрою, прокласти зовнішні і внутрішні мережі, побудувати котельню".

Колишній головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-консалтингова група "Базис" Тарас Горбань телефоном розповів Суспільному, що в компанії уже не працює

"Останнє, що я знаю – проєкт мали коригувати, бо до нього було багато питань. Там були допущені помилки, які спершу треба було виправити, а потім добудовувати той садок".

За його словами, завершити будівництво дитячого садка планують у грудні нинішнього року.

Суспільне Кропивницький

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