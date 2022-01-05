Через дірявий дах вода затопила кімнати всього дев’ятого поверху і капає зі стелі. Це сталось у будинку на вулиці Київська в Кропивницькому. Затоплює щоразу після дощу чи снігу – розповіла мешканка Вікторія Кас'ян. З проханнями відремонтувати дах мешканці звертаються протягом двох років в житлово-експлуатаційну організацію, на балансі якої будинок. Суспільне дізнавалось, чому не лагодять дах.

Кропивничанин Іван Талда показав стелю коридору та ванної кімнати своєї оселі. Каже: вода стікає стінами і капає на підлогу. Так щоразу після дощу чи снігу, протягом трьох років.

"Спочатку з даху та горища стікає в одне місце, а вже потім починає кругом текти. Миски, ганчірки – це все марно. Немає стоку води на даху, вона не стікає".

Суспільне Кропивницький

Труба зливової каналізації розташована на дев’ятому поверсі будинку. За словами мешканки Валентини Коби, працівники житлово-експлуатаційної організації знають про цю проблему.

"Вони приходили сюди півтора року тому і були шоковані, коли побачили, що в нас тут робиться, пофотографували і пішли. До сьогоднішнього дня ніхто нічого так і не зробив. Я щомісяця плачу 307 гривень 15 копійок, у мене боргів немає, як і у всіх людей, які живуть на цьому поверсі. Але – куди ці гроші витрачають, на що – ми не знаємо".

Суспільне Кропивницький

У душовій кімнаті Тетяни Стоянець – сирість. Жінка говорить: через те, що на електропровід постійно тече вода, згорів другий бойлер.

"Як в таких умовах можна покупати маленьку дитину? Чотири рази я зверталась в ЖЕО №1, один раз на гарячу лінію Райковича. Щось зробили, заліпили, а потім знову все почало у кімнаті текти".

Суспільне Кропивницький

Мешканець будинку Сергій Кас'ян показав відповіді на звернення з житлово-експлуатаційної організації №1 про те, що дах оглянула комісія. З міської ради – про те, що поточний ремонт над його кімнатою проведуть до кінця 2021 року. Чому не виконали ремонт, головна інженерка житлово-експлуатаційної організації №1 Наталія Іванченко пояснила так:

"Спочатку у мешканців була заборгованість, після того, як вони її сплатили, зробити ремонтні роботи ми не могли через погодні умови. Виконання поточного ремонту покрівлі перенесли на другий квартал 2022 року, який починається з квітня. Ми сказали мешканцям, якщо в березні хоча б декілька днів буде плюсова температура, щоб покрівля не промерзала, то зробимо ремонт у цей місяць".

Говорить: скільки треба грошей на ремонт ще не рахували.