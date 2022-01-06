"Черкасиводоканал" тимчасово очолила заступниця ексдиректора

Міський голова Анатолій Бондаренко призначив т. в. о. директора "Черкасиводоканал". Про це йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.

Відтак тимчасово виконуватиме обов'язки директора Світлана Лісковець. Відповідне розпорядження підписав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Згідно з законом, продовжувати річний контракт або призначати нових керівників — саме в його компетенції.

Фото з сайту "Черкасиводоканалу"

Раніше Світлана Лісковець була заступницею екскерівника підприємства.

Що відомо

Коли термін дії контракту з попереднім керівником підприємства Сергієм Овчаренком завершився, він подав заяву міському голові на його продовження. Однак той підписав розпорядження про його звільнення. Під час сесії міської ради 23 грудня депутати не підтримали петицію про продовження контракту із ним.

Сергій Овчаренко допрацьовував на посаді директора підприємства до 31 грудня.

9 грудня працівники черкаського водоканалу мітингували з вимогою продовжити контракт.

17 грудня у Черкасах зібралися керівники водоканалів України. Серед питань, які розглядали на засіданні, були питання щодо очисних споруд та звільнення очільника"Черкасиводоканалу" Сергія Овчаренка.

Серед причин, чому очисні споруди мають стати комунальною власністю, працівники називають необхідність приведення у відповідність до вимог законодавства системи водовідведення міста, а також неефективність оперативного управління очисними спорудами що діють, і неможливість ПрАТ "Азот" забезпечити якісне очищення стічних вод.

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