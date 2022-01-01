На Черкащині зруйнувалася гребля. Загрози підтопленню будинків немає

На Золотоніщині частково зруйнувалась гребля на річці Золотоношка. Наразі ситуація контрольована, повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами Зої Вовк, 1 січня о 17:45 годині поліцейським надійшло повідомлення про те, що у селі Маркизівка, що на Золотоніщині, частково зруйнувалась нижня частина шлюзу греблі на річці Золотоношка:

"Наразі з місця руйнування виходить потік води шириною близько чотирьох метрів та глибиною близько 30 сантиметрів. Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає", – зауважила Зоя Вовк.

Речниця зазначила, що в навколишніх селах, які розташовані нижче за течією річки Золотоношка, а саме Ковтуни, Мицелівка, Антипівка, поліцейські виставили пости для контролю рівня води у річці.

Як проінформувала Зоя Вовк, поліцейські повідомили про подію місцевих жителів. Та додала, що наразі греблю укріплюють бетонними плитами, тож ситуація контрольована.

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