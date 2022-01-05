5 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. 2022 року на Черкащині очікують 4,5 тисячі абітурієнтів. Про це Суспільному повідомила методистка обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Тетяна Федоренко.

Як пояснила Тетяна Федоренко, пробні завдання допоможуть учням попрактикуватися в заповненні бланків, оцінити свій рівень знань та навчитися правильно розподіляти час.

Замість відпочинку на канікулах одинадцятикласниці Черкаської дев'ятої гімназії Юлія Ночовник та Валерія Кісільова прийшли до школи зареєструватися на пробне ЗНО. Дівчатам допомагала їхня класна керівниця.

Суспільне Черкаси Дівчатам допомагає зареєструватися на пробне ЗНО їхня класна керівниця

"Ось дивіться. Реєстрація. Перед реєстрацією необхідно ознайомитися з документами", –зазначила вчителька.

Без допомоги вчительки, розповіла шістнадцятирічна Валерія, не впоратися.

"Мені потрібна порада від вчителя, щоб він розповів, як це відбувається", – додала дівчина.

Суспільне Черкаси Одинадцятикласниця Валерія Кісільова

Школярка розповіла: на ЗНО хоче випробувати свої знання з математики, адже за цей предмет хвилюється найбільше. Готуватися почала з літа.

"Складаючи ЗНО з математики, я себе так краще морально підготую. Я купила собі посібники, дивлюся вебінари з математики, проходжу тести, я так розумію саму конструкцію, там деякі питання є закручені. Готуюсь кожен день, виділила собі по декілька годин. Морально трішки важко, обмежую себе у сні ", – прокоментувала Валерія.

Одинадцятикласниця Юлія Ночовник практикується в позаурочний час та займається з репетиторами. Дівчина зазначила, що пробний тест хоче пройти з української мови та літератури, адже цей предмет обов’язковий.

Суспільне Черкаси Одинадцятикласниця Юлія Ночовник

"Я пишу власні вислови, проходжу тести, проходжу ЗНО на сайті. Я вважаю, що пробне ЗНО треба проходити, аби подивитися, які там завдання, морально підготуватися, випробувати себе та подивитися, чи встигнеш ти зробити усі завдання чи ні", – розповіла учениця.

Аби зареєструватися на пробний іспит необхідно зайти на сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Потім обрати розділ "Пробне ЗНО" та заповнити реєстраційну форму. Вчителька української мови та літератури Юлія Голінько зауважила: школярів до цих тестів починає готувати з десятого класу, аби вони розуміли структуру завдань та не боялися.

Суспільне Черкаси Учителька української мови та літератури Юлія Голінько

"Дитина має розуміти, що вона готова, це велика робота, не одного року, психологічно теж підготовка важлива, от якраз в цьому і допоможе пробне ЗНО. Хоча діти й проходять тести, але ж ви розумієте, що таке пройти вдома за чашкою чаю і що таке прийти в аудиторію подивитись, як це пишеться, коли поруч немає знайомих людей", – розповіла Юлія Голінько.

19 березня відбудеться пробна сесія з української мови і літератури, а 26 березня – з предмета на вибір, розповіла методистка обласного інституту післядипломної освіти Тетяна Федоренко. Результати діти отримають на свої електронні особисті кабінети через п'ять днів після іспитів.

Суспільне Черкаси Методистка обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Тетяна Федоренко

"Пробне тестування – воно за бажанням, але ми радимо, щороку радимо пройти його хоча б з одного предмета, щоб психологічно налаштуватися. Необхідно здійснити оплату до 25 січня, цьогоріч пробне тестування з одного предмета коштує 309 гривень. У нас буде 21 округ по області і 26 пунктів тестування, але усе залежить від того, яка кількість учасників зареєструється", – прокоментувала Тетяна Федоренко.

Фахівчиня додала, що всі охочі пройти пробне ЗНО можуть зареєструватися до 22 січня включно. У день проведення іспиту кожен учасник може скласти тест тільки з одного навчального предмета.

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