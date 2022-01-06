У центрі Львова встановили різдвяного Дідуха

У четвер, 6 грудня, у Львові урочисто встановили різдвяного Дідуха. У переддень Різдва його маленькі копії діти пронесли центром міста. Загалом у дійстві взяло участь понад сотня людей. Встановили головний львівський Дідух на площі Яворського.
Опівдні у центрі міста діти із народних колективів та містяни, а також туристи ходою вирушили із площі Ринок. Ходу львів’ян очолював звіздар із Різдвяною зіркою.
Встановили Дідуха навпроти Гарнізонного храму. Його висота — чотири метри. Дідух має сакральне значення.
"Для Дідуха збирали останні жито, пшеницю, останні колосочки з поля. Він був таким очільником на столі. Таким місцем, як вірили наші пращури, що приходили до нього духи всіх-всіх померлих предків", — каже акторка театру Леся Курбаса Марія Онищак.
Біля Дідуха колядували гурт "Курбаси" і Львівський муніципальний хор "Гомін.
Побачити головного львівського Дідуха на площі Яворського можна буде до завершення усіх різдвяних свят.
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