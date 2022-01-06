48 людей отримали три дози вакцини від COVID-19 в Ужгородській поліклініці

48 людей отримали третю дозу вакцини від коронавірусу станом на 6 січня в Центрі Первинної медико-санітарної допомоги в Ужгороді. Це Суспільному розповіла головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. За її словами, йдеться про додаткову та бустерну дози.

Світлана Чопик разом з чоловіком прийшли до Центру первинної медико-санітарної допомоги, щоб отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу. Жінка – медпрацівниця. Перші дві дози вакцини отримала влітку.

"Першу дозу я отримала в червні у зв’язку з тим, що в лютому минулого року я перехворіла на ковід. Хворіти, повірте мені, дуже неприємно. Є високі ризики. Особливо у літніх людей. Я вакцинуюся свідомо і закликаю вакцинуватися, оскільки це запобігатиме важкому перебігу хвороби. В легкій формі ви можете не помітити, що хворієте. А бути не вакцинованим – це великий ризик. Тим більше, що з віком додаються супутні хвороби", — розповіла Світлана Чопик.

Суспільне Закарпаття

У цьому медзакладі третю дозу вакцини – бустерну та додаткову – отримали 48 людей, розповідає головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак.

"Це і медичні працівники, і люди, в яких нема імунної відповіді, після двох доз. Тепер почали вакцинуватися люди після 60 років. Бустерну дозу роблять вакцинами Pfizer або Moderna. Досвід цих двох тижнів показує, що найбільше вакцинуємо препаратом Pfizer, декількох людей – Moderna", — розповіла Тетяна Козак.

Бустерну дозу вакцини від коронавірусу вводять, щоб підсилити ефективність попередніх двох доз. Отримати її можна за 6-9 місяців після другого щеплення. З 6 січня бустерну дозу вакцини можуть отримати всі українці, віком від 18 років. Нею можуть щепитися також люди з ослабленим імунітетом, які вже отримали додаткову дозу.

Що відомо:

В Україні відтепер можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. 6 січня про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою ви щепилися до цього, але зробити це можна не раніше, ніж за пів року після другої дози. На бустерну дозу можна записатися онлайн.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram