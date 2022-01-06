Латвія заявила про готовність передати Україні зброю

Латвія готова передати Україні необхідне озброєння для захисту від потенійної російської агресії.
Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс під час зустрічі з послом України Олександром Міщенком, повідомляє пресслужба Міноборони країни.
"Латвія продовжує і продовжуватиме надавати Україні невійськову та військову підтримку. Ми регулярно надаємо гуманітарну допомогу постраждалим від війни, а також проводимо різноманітні види навчання Збройних сил України як у Латвії, так і на території України. Латвія також надає фінансову допомогу Україні у рамках різноманітних проєктів. У разі потреби поставимо і зброю", – сказав посадовець.
При цьому міністр висловив занепокоєння через військові дії Росії на території України, насамперед через концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
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"Війна в Україні триває понад сім років, і поточні дії Росії на кордоні з Україною викликають побоювання щодо можливого нового військового нападу, що загрожує суверенітету та територіальній цілісності України", – наголосив Пабрікс.
Окрім того, посадовці обговорили перспективи співпраці в галузі військової промисловості.
Наприкінці 2021 року Міністерство оборони Естонії заявило, що розглядає можливість надання Україні ракет Javelin та 122-міліметрових гаубиць.
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Що відомо
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- Сполучені Штати планують розпочати переговори з Росією щодо запропонованих нею "гарантій безпеки" у січні 2022 року, заявила помічниця державного секретаря з європейських питань Карен Донфрід за підсумками візиту до Києва, Москви й Брюсселя.
- 29 грудня Державний секретар США Ентоні Блінкен та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що російських військ біля кордону з Україною станом на 29 грудня недостатньо для початку повномасштабного вторгнення.
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