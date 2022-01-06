logo logo
Латвія заявила про готовність передати Україні зброю
РОСІЯЄСВІЙНАПолітикаСвіт

Латвія заявила про готовність передати Україні зброю

Ярослав Прищепа
·
Латвія заявила про готовність передати Україні зброю

Латвія готова передати Україні необхідне озброєння для захисту від потенійної російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс під час зустрічі з послом України Олександром Міщенком, повідомляє пресслужба Міноборони країни.

"Латвія продовжує і продовжуватиме надавати Україні невійськову та військову підтримку. Ми регулярно надаємо гуманітарну допомогу постраждалим від війни, а також проводимо різноманітні види навчання Збройних сил України як у Латвії, так і на території України. Латвія також надає фінансову допомогу Україні у рамках різноманітних проєктів. У разі потреби поставимо і зброю", – сказав посадовець.

При цьому міністр висловив занепокоєння через військові дії Росії на території України, насамперед через концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Читайте також: НАТО має озброїти Україну, щоб відбити вторгнення путінської Росії — литовський дипломат

"Війна в Україні триває понад сім років, і поточні дії Росії на кордоні з Україною викликають побоювання щодо можливого нового військового нападу, що загрожує суверенітету та територіальній цілісності України", – наголосив Пабрікс.

Окрім того, посадовці обговорили перспективи співпраці в галузі військової промисловості.

Наприкінці 2021 року Міністерство оборони Естонії заявило, що розглядає можливість надання Україні ракет Javelin та 122-міліметрових гаубиць.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди